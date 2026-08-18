Dopo aver finalizzato la cessione di Davide Frattesi, l'Inter ora è pronta all'assalto, probabilmente definitivo, a Curtis Jones

Marco Astori
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Dopo aver finalizzato la cessione di Davide Frattesi, l'Inter ora è pronta a concludere il suo mercato in entrata con l'assalto, probabilmente definitivo a Curtis Jones.

Curtis Jones

Come spiega Fabrizio Romano su Time2Play, "nn è ancora finito neanche il mercato dell’Inter dopo Djed Spence: il ds Ausilio prepara un altro assalto a Curtis Jones.

Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
Getty

Ci sarà un nuovo tentativo col Liverpool con il giocatore come alleato, Curtis vuole vestire nerazzurro ma la palla passa ai Reds", si legge.

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