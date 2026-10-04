Lautaro Martinez fa la storia. Protagonista nel successo largo per 7-0 nell’amichevole contro il Burkina Faso, l’attaccante e capitano dell’Inter ha stabilito un nuovo record personale.

¡Siempre atento el Toro! Lautaro se quedó con el rebote del penal y marcó el 1 a 0. pic.twitter.com/FZzQkwNctz — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 4, 2026

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Autore del gol che ha aperto le marcature - con la ribattuta in seguito ad un calcio di rigore parato dal portiere avversario - dopo la rete realizzata nel 4-0 contro la Bolivia, il Toro ha eguagliato Sergio ‘Kun’ Aguero al terzo posto della classifica dei miglior marcatori della storia dell’Argentina a quota 42 gol.

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Argentina, la classifica dei marcatori all-time

Lautaro ora insegue un’altra leggenda dell’Albiceleste e vecchia conoscenza della Serie A, Gabriel Omar Batistuta, fermo a 54 gol, mentre in testa resta Lionel Messi a quota 125 gol.

La Pulga dirà addio alla Seleccion martedì 6 ottobre nella sfida contro il Benin al Monumental di Buenos Aires.

Da 1 a 42 in 8 anni

Curiosamente, Lautaro Martinez ha realizzato la rete numero 42 con la maglia dell’Argentina quasi esattamente otto anni dopo il suo primo gol con la ‘camiseta Albiceleste’.

Era l’11 ottobre 2018 e il Toro firmò la sua prima rete in nazionale nel 4-0 in amichevole contro l’Iraq.

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Goleada Argentina

L’Argentina si è imposta col risultato di 7-0 nell’amichevole contro il Burkina Faso. Ad aprire i conti è stato proprio il gol di Lautaro Maritnez, prima delle reti di Diallo (autogol), Prestianni, Nico Paz, Julian Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone.

Conexión Lautaro - Prestianni y ya golea 3 a 0 la selección. pic.twitter.com/8lFu2XeZOh — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 4, 2026

Il Toro ha servito anche l’assist a Prestianni per il momentaneo 3-0, prima di lasciare il campo al 69’ all’attaccante della Roma Santiago Castro.