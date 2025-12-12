FC Inter 1908
Sabatini: “Bastoni sopravvalutato? Dico quello che nessuno ha avuto il coraggio di dire e cioè…”

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni: "Se è un top o sopravvalutato? Sono un po' in difficoltà a rispondere.

Per me è un grande difensore, però tante volte sbaglia: e quando si sbaglia troppe volte, qualche dubbio viene. Per me è un grandissimo difensore, non è più giovane: a 26 anni sei è al top. Sopravvalutato no, ma io dico quello che nessuno ha avuto il coraggio di dire apertamente e non so perché: il rigore per il Liverpool non c'è ok, ma Bastoni la maglia non la deve tirare.

Siccome l'ho detto io e basta, spero che qualcuno gliel'abbia detto in spogliatoio, spero Chivu: sono ingenuità non da difensore top".

