Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni: "Se è un top o sopravvalutato? Sono un po' in difficoltà a rispondere.
Per me è un grande difensore, però tante volte sbaglia: e quando si sbaglia troppe volte, qualche dubbio viene. Per me è un grandissimo difensore, non è più giovane: a 26 anni sei è al top. Sopravvalutato no, ma io dico quello che nessuno ha avuto il coraggio di dire apertamente e non so perché: il rigore per il Liverpool non c'è ok, ma Bastoni la maglia non la deve tirare.
Siccome l'ho detto io e basta, spero che qualcuno gliel'abbia detto in spogliatoio, spero Chivu: sono ingenuità non da difensore top".
