«17 gol in 6 partite, sono quasi tre gol a partita, l'Inter segna tantissimo e sta giocando bene perché è un'orchestra che ha ritrovato i suoi tenori. Ha ritrovato Calhanoglu, Lautaro è tornato in forma, è tornato Barella, anche Dimarco, Bastoni fa assist. Tutti i giocatori più forti dell'Intersono tornati in vetrina. La parte finale della scorsa stagione avevano chiuso la parte finale veramente male». Così Stefano De Grandis ha parlato del momento della squadra nerazzurra e di come sembra stia riprendendo il centro della scena dopo l'ultimo periodo della scorsa stagione che aveva portato a lasciare lo scudetto nelle mani del Napoli e la Champions in quella del PSG.