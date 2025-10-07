«17 gol in 6 partite, sono quasi tre gol a partita, l'Inter segna tantissimo e sta giocando bene perché è un'orchestra che ha ritrovato i suoi tenori. Ha ritrovato Calhanoglu, Lautaro è tornato in forma, è tornato Barella, anche Dimarco, Bastoni fa assist. Tutti i giocatori più forti dell'Intersono tornati in vetrina. La parte finale della scorsa stagione avevano chiuso la parte finale veramente male». Così Stefano De Grandis ha parlato del momento della squadra nerazzurra e di come sembra stia riprendendo il centro della scena dopo l'ultimo periodo della scorsa stagione che aveva portato a lasciare lo scudetto nelle mani del Napoli e la Champions in quella del PSG.
Il giornalista ha detto la sua, a Skysport, sul momento della squadra di Chivu e sui suoi giocatori più rappresentativi che sembrano aver trovato la loro strada
«In più Bonny entra sa di essere una riserva entra e fa tre assist e un gol e gioca benissimo perché tutti sono sicuri del proprio ruolo. Nella Juve gioca ogni volta un attaccante diverso, che sia Vlahovic, che sia Openda o David e questo non va bene soprattutto in attacco», ha spiegato.
«Bonnysi accontenta del suo spazio e lo utilizza al massimo: investe nel suo spazio e fa suo un bel tesoretto sul quale Chivu sa di poter contare. Ci si chiede sempre se l'Inter sia forte oppure no. Ma Tudor dice che è la più forte. Conte l'anno scorso diceva che era la più forte: magari è strategia, ma se lo dicono tutti gli allenatori...», ha concluso il giornalista di Skysport sui nerazzurri.
