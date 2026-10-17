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Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato la questione portiere in casa Inter ed è tornato sulle sue parole su Inzaghi:

Chivu penso che una decisione sul portiere la debba prendere. Non la puoi tirare troppo per le lunghe o con l'alternanza. Il caso più clamoroso è stato Handanovic-Onana, alla fine quando ha giocata Onana l'Inter è andata avanti. È stato scritto che Sabatini si scusa con Inzaghi dopo che ho detto che bisogna riconoscere quello che ha fatto in Champions. Io non mi devo scusare, quello che penso è che un paio di scudetti li ha persi.