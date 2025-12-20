Sandro Sabatini, ha commentato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna

Marco Astori Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 09:46)

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna: "Chivu sta facendo il suo lavoro e molto bene: secondo me alla vigilia si è accodato in maniera esagerata ad una cosa che nessuno ha capito.

"Ci davate una squadra di falliti e di finiti", no, nessuno ha mai detto che l'Inter era una squadra finita: forse Chivu sta entrando un pochino troppo sotto la campana dell'interismo.

E questo gli sta facendo perdere quella saggezza e quell'ironia manifestate nelle prime conferenze. Ma io posso permettermi di dire queste cose perché quando dicevano che non era buono per l'Inter, ecco l'unico bischero che diceva che è meglio di Inzaghi: e lo ripeto ancora".