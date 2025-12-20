FC Inter 1908
Sandro Sabatini, ha commentato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna
Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna: "Chivu sta facendo il suo lavoro e molto bene: secondo me alla vigilia si è accodato in maniera esagerata ad una cosa che nessuno ha capito.

"Ci davate una squadra di falliti e di finiti", no, nessuno ha mai detto che l'Inter era una squadra finita: forse Chivu sta entrando un pochino troppo sotto la campana dell'interismo.

E questo gli sta facendo perdere quella saggezza e quell'ironia manifestate nelle prime conferenze. Ma io posso permettermi di dire queste cose perché quando dicevano che non era buono per l'Inter, ecco l'unico bischero che diceva che è meglio di Inzaghi: e lo ripeto ancora".

