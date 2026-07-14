"L'Inter ha perso il portiere titolare, magari Martinez sarà all'altezza, non lo so, vediamo ma di sicuro Dumfries non è stato ancora rimpiazzato e manca un difensore centrale perché Acerbi e De Vrij, comunque, se non giocava uno giocava l'altro. Se resta Pavard, Akanji fa il centrale, Pavard o Bisseck fa il braccetto di destra e Bastoni a sinistra. Però all'Inter serve un altro difensore forte"

Sostituto Dumfries

"Marotta è un mago a trasformare la comunicazione a seconda delle situazioni ma è chiaro che con la 'sparata' contro Palestra e l'agente ha un po' distolto l'attenzione dal vero problema dell'Inter che non è quello che è successo due settimane fa ma quello che deve ancora succedere e cioè chi prende il posto di Dumfries e di Palestra dopo che Khalaili non ha superato le visite mediche. Il fondo che guida l'Inter vuole un giocatore nato dal 2000 in poi, Molina sarebbe il migliore ma dubito che riusciranno a convincere gli americani a prenderlo"