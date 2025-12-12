Duro il commento di Sandro Sabatini per l'assurdo rigore concesso al Liverpool nel finale di gara contro l'Inter. Ecco le parole del giornalista: "Quel rigore non esiste: hai voglia dire che non si può tirare la maglia. Se dai ad ogni strattonata un rigore, ce ne sono 100 a partita.
Sabatini: “Rigore Liverpool non esiste, è uno scandalo! E Inter troppo signora a non aver…”
Duro il commento di Sandro Sabatini per l'assurdo rigore concesso al Liverpool nel finale di gara contro l'Inter. Ecco le sue parole
Non esiste, col tuffo di Wirtz si sfiora la simulazione: detto questo, meglio non tirare la maglia comunque. E' inutile, perché poi se l'arbitro vuole punirti può farlo. Ma quello non è mai rigore, mai mai: è stato uno scandalo. E secondo me l'Inter ha fatto anche troppo la figura signorile a non polemizzare in modo feroce".
