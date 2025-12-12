Duro il commento di Sandro Sabatini per l'assurdo rigore concesso al Liverpool nel finale di gara contro l'Inter . Ecco le parole del giornalista: "Quel rigore non esiste: hai voglia dire che non si può tirare la maglia. Se dai ad ogni strattonata un rigore, ce ne sono 100 a partita.

Non esiste, col tuffo di Wirtz si sfiora la simulazione: detto questo, meglio non tirare la maglia comunque. E' inutile, perché poi se l'arbitro vuole punirti può farlo. Ma quello non è mai rigore, mai mai: è stato uno scandalo. E secondo me l'Inter ha fatto anche troppo la figura signorile a non polemizzare in modo feroce".