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Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato la prestazione dell'Inter contro il Genoa a San Siro. Ecco le parole del giornalista:

Getty Images

"Dopo il 4-4 sanguinoso di Bergamo contro l'Atalanta, l'Inter si è ripresa con una partita credibile, seria e facile, visto che la partita è durata un quarto d'ora. Osmajic ha avuto due occasioni lasciato colpevolmente solo da Akanji, che nei primi 15' sembrava davvero un giocatore inadatto a questa Inter. Lautaro ha poi sistemato la partita. Posso dire una cosa su Sucic? Quei rigori col saltello come Jorginho non piacciono. Finché li segna, va bene, ma quando li sbaglierà lo prenderanno tutti in giro. Al netto di questo, li tira bene. Da regista è diventato anche più solido. Non c'è stata comunque partita e, per la prima volta a memoria mia, in campionato c'è stata una partita d'allenamento per la Coppa Italia. Thuram è un giocatore splendido, sa fare tutto".

"Tiro fuori una frase rischiosa per l'Inter: se stanno bene Lautaro, Thuram ed Esposito, io non so quante squadre in Europa hanno tre attaccanti così e non so quante squadre abbiano quel centrocampo con Barella, Calhanoglu, Sucic, Mkhitaryan e Zielinski. Un giocatore invece deludente che pensavo potesse dare di più è Jones. O lo ricordavo male io al Liverpool, dove era un fortissimo dodicesimo uomo... Ma comunque non sta rendendo, anche se ha tempo per riprendersi. E il fatto che Akanji si perde Osmajic in quel modo è da brividi. Ecco perché è importante recuperare Stones".