Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Walter Sabatini ha parlato della lotta scudetto. Per il dirigente a contendersi il tricolore saranno Inter e Napoli. "I requisiti per lottare per il tricolore il Napoli li ha tutti. Ad oggi vedo una lotta a due tra Inter e Napoli, con l’Inter avvantaggiata perché ha una rosa molto forte, l’abitudine a vincere, un allenatore capace di gestire le risorse".