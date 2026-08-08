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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la partita amichevole tra Inter e Juventus:

"Volete la verità? Tanta Inter e poca Juve. Al di là del risultato finale, qualche indicazione la dà non tanto sullo stato di forma, sul valore dei giocatori. È parso evidente, soprattutto nel primo tempo in cui la Juve, anche sullo slancio delle parole di Spalletti in conferenza stampa che ha parlato di gioco bellissimo, il gioco bellissimo dipende dall'avversario. Quando il gioco bellissimo è affidato a Locatelli, Douglas Luiz e McKennie e di là ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, hai voglia a fare il gioco bellissimo, non emerge. L'Inter ha una superiorità figlia delle scelte di mercato, è evidente che nel secondo tempo la Juve schiera poi Arthur, Koopmeiners e Douglas Luiz, si parla di 180 mln per tre giocatori che non ce n'è uno in grado di essere titolare. Quanto ha speso l'Inter per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan? 40-50 mln solo per Barella. Questa è la verità, non l'unica.

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I gol dell'Inter sono arrivati da Dimarco, che timbra un'altra prodezza dell'estate e poi da Diouf, schierato nel ruolo di esterno dove per me c'è bisogno del vice Dumfries, solo che c'è questa abitudine che coinvolge anche me: quando segna Diouf, non c'è bisogno del vice Dumfries, quando Diouf non segna, allora c'è bisogno. No, l'Inter deve prendere il vice Dumfries. Se posso esagerare, Diouf è un giocatore di prospettiva ma che rende di più nei tre di centrocampo se trovasse spazio che non sulla fascia destra. Bovio mi ha colpito, nel primo tempo non ha fatto toccar palla a David, ok non è una gran prodezza perché ci riescono in tanti però ha guidato la difesa.

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Per me si tratta di un ragazzo interessantissimo, segnatevi il nome. Pio Esposito e Bonny non hanno brillato ma hanno impegnato Bremer e Kelly. Bonny e Pio Esposito sono la terza e quarta punta dell'Inter hanno impegnato la difesa della Juve, David è stato annullato da un ragazzino del 2008. La capite la differenza tra Inter e Juve? I tifosi daranno la colpa a Di Gregorio sul gol di Diouf, sì è una parata imperfetta ma è un errore di Cabal e anche di Celik che non fa il fuorigioco"