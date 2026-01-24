Intervenuto a Radio Sportiva, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così della crescita di Francesco Pio Esposito : «Retegui lo ammiro tantissimo per come è migliorato l'anno scorso e come si sta confermando quest'anno.

Kean mi piace, un po' troppo esuberante secondo me, c'è qualcosa nel carattere che non mi convince di Kean, però è sicuramente un giocatore potente anche per la Nazionale. Ma per me il numero 9 dell'Italia è Pio Esposito, se andiamo al Mondiale. Io a vedere come gioca Pio Esposito, siccome non tutto si misura con i gol, secondo me abbiamo trovato il centravanti. Sul centravanti siamo tranquilli per i prossimi dieci anni.

E secondo me sia Thuram che Lautaro preferiscono giocare in coppia con lui. È il compagno di squadra ideale perché è forte, è generoso, ha 20 anni, non ha tante pretese, corre anche per l'altro compagno, che sia Lautaro o che sia Thuram, segna, passa bene la palla e quindi lo vogliono tutti come compagno di squadra».