Sabatini: "Quindi non si poteva criticare? Perché io sono stato accusato di averlo criticato".

Zazzaroni: "Sì, ma è un grandissimo attaccante che ci mette sempre il cuore e lotta. L'unico punto che posso dire è che a volte fa il leader spirituale a volte, ma lui è un leader di esecuzione, non di personalità. Anche se si fa un mazzo così. E poi ti risolve l'80% delle partite".