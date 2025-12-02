FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Se Lautaro gioca male non posso criticare?”. Zazzaroni: “Critica chi ti pare ma…”

ultimora

Sabatini: “Se Lautaro gioca male non posso criticare?”. Zazzaroni: “Critica chi ti pare ma…”

Sabatini: “Se Lautaro gioca male non posso criticare?”. Zazzaroni: “Critica chi ti pare ma…” - immagine 1
Al tavolo del podcast Numer1 si discute anche della doppietta di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, di domenica pomeriggio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo del podcast Numer1 si discute anche della doppietta di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, di domenica pomeriggio sul campo del Pisa. Ecco lo scambio tra Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini.

Sabatini: “Se Lautaro gioca male non posso criticare?”. Zazzaroni: “Critica chi ti pare ma…”- immagine 2

Zazzaroni: "E' il più grande attaccante del campionato".

Sabatini: "Quindi non si poteva criticare? Perché io sono stato accusato di averlo criticato".

Zazzaroni: "Tu puoi criticare chi ti pare, tu a me Lautaro dammelo che me lo prendo tutta la vita".

Sabatini: “Se Lautaro gioca male non posso criticare?”. Zazzaroni: “Critica chi ti pare ma…”- immagine 3
Getty Images

Sabatini: "Sì, ma quando gioca male sarò libero di dirlo".

Zazzaroni: "Sì, ma è un grandissimo attaccante che ci mette sempre il cuore e lotta. L'unico punto che posso dire è che a volte fa il leader spirituale a volte, ma lui è un leader di esecuzione, non di personalità. Anche se si fa un mazzo così. E poi ti risolve l'80% delle partite".

Leggi anche
Trevisani: “Rigore Lazio? Se sono Marusic esco in manette da San Siro. L’unico fallo...
Cruciani: “Subito gli allineati al Milan che parlano. Quanto mi fa incazzare Franco Ordine che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA