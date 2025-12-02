Al tavolo del podcast Numer1 si discute anche della doppietta di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, di domenica pomeriggio sul campo del Pisa. Ecco lo scambio tra Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini.
Sabatini: “Se Lautaro gioca male non posso criticare?”. Zazzaroni: “Critica chi ti pare ma…”
Al tavolo del podcast Numer1 si discute anche della doppietta di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, di domenica pomeriggio
Zazzaroni: "E' il più grande attaccante del campionato".
Sabatini: "Quindi non si poteva criticare? Perché io sono stato accusato di averlo criticato".
Zazzaroni: "Tu puoi criticare chi ti pare, tu a me Lautaro dammelo che me lo prendo tutta la vita".
Sabatini: "Sì, ma quando gioca male sarò libero di dirlo".
Zazzaroni: "Sì, ma è un grandissimo attaccante che ci mette sempre il cuore e lotta. L'unico punto che posso dire è che a volte fa il leader spirituale a volte, ma lui è un leader di esecuzione, non di personalità. Anche se si fa un mazzo così. E poi ti risolve l'80% delle partite".
