Leva Milan-Lazio, leviamo le squadre. Collu a Lecce-Napoli richiamato al Var per un fallo di mano di Juan Jesus e dà calcio di rigore. Ieri Collu viene richiamato e dice che il braccio era fuori sagoma e quindi è rigore. Il rigore tra Thuram e Pavlovic, il cross va da un'altra parte, il pestone di Pavlovic non c'entra niente. Sta alzando la gamba che colpa ne ha che se gli finisce sotto il piede di Thuram? Nessuna, e allora perché dai la massima punizione? Senza nessun motivo. Non sanno interpretare il regolamento e non capiscono il gioco del calcio. Per arrivare alla decisione giusta non si può fare qualsiasi cosa. I tiri che vanno verso la porta devono avere una rilevanza. Pavlovic non allarga il braccio, ma nemmeno Bianchetti contro il Bologna ma danno rigore. Tutti i tocchi di mano non sono volontari. Tutto a caso, può succedere qualsiasi cosa. per me il tiro che va verso la porta ha una rilevanza. Il tiro di Romagnoli va verso la porta, l'unico fallo che c'è relativo a Marusic lo subisce Marusic: viene preso da Pavlovic come un buttafuori e viene bloccato e non si può fare. Hanno dato fallo a Marusic, se non Marusic prendo 72 giornate di squalifica, mi faccio arrestare. Esco con le guardie come nei campionati sudamericani: non ha pagato gli alimenti, viene arrestato. Se sono Marusic esco in manette da San Siro".