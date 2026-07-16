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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il gol decisivo di ieri sera di Lautaro Martinez: "C'è un particolare: tutti gli argentini giocano meglio nella loro nazionale che nella squadra di club. Poi c'è Lautaro Martinez.

Che merita: non è giusto che nella notte di Messi in cui viene citato anche Maradona, lui segna il gol del 2-1: non è giusto dire che Lautaro fa in nazionale quello che non fa altrove. E' un giocatore meraviglioso che secondo me si toglie anche un peso con questo gol, ammesso che lo avesse: quello di non segnare nelle partite importanti".