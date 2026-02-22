FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Milan, discorso scudetto termina ufficialmente qui: speranze erano nella fantasia”

ultimora

Sabatini: “Milan, discorso scudetto termina ufficialmente qui: speranze erano nella fantasia”

Sabatini: “Milan, discorso scudetto termina ufficialmente qui: speranze erano nella fantasia” - immagine 1
Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Parma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Parma: "Il discorso che riguarda lo scudetto termina ufficialmente qui: anche se le speranze residue del Milan erano piuttosto nella fantasia che nella realtà.

Sabatini: “Milan, discorso scudetto termina ufficialmente qui: speranze erano nella fantasia”- immagine 2
Getty Images

Adesso ci sono 10 punti di divario dall'Inter e un campionato che si concentra in una lotta che va dal secondo al quarto posto. La zona Champions si è ampliata con l'inserimento di Como e Atalanta, al Milan resta il rammarico di aver perso una partita obiettivamente dominata".

Leggi anche
Bergomi: “Bodo? All’Inter do 45%”. De Grandis: “Di più”....
Serie A, la Roma sfrutta l’occasione: 3-0 alla Cremonese, Napoli raggiunto e +4 sulla Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA