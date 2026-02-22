Sandro Sabatini , giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Parma: "Il discorso che riguarda lo scudetto termina ufficialmente qui: anche se le speranze residue del Milan erano piuttosto nella fantasia che nella realtà.

Adesso ci sono 10 punti di divario dall'Inter e un campionato che si concentra in una lotta che va dal secondo al quarto posto. La zona Champions si è ampliata con l'inserimento di Como e Atalanta, al Milan resta il rammarico di aver perso una partita obiettivamente dominata".