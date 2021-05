Sabatini: “Zhang? Chiede soldi e vende i top. Così sono bravi tutti a fare il presidente”

Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato la situazione economica in casa Inter: ecco le parole del giornalista

"Se fossi un calciatore e il club mi chiedesse la rinuncia a due mesi di stipendio, risponderei: 'Perché? Perché hai sbagliato a fare i conti? Perché non hai più soldi? Qual è il progetto? Dove stiamo andando a finire?'. Alcuni giocatori, come Eriksen, potrebbero essere venduti dopo aver rinunciato. A che gioco stanno giocando? Se devo fare beneficienza, i soldi li do a un ospedale, no a Zhang perché non è stato bravo a fare i conti. Sull'Inter ogni giorno spuntava un fondo, lui è stato via 7 mesi. Non si fa così il presidente in Italia. Qual è il progetto? Se vende i top e chiede beneficienza ai calciatori... Così sono bravi tutti a fare il presidente".