Durante la sosta si giocheranno diverse sfide importanti: i giocatori nerazzurri convocati
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Per la prima volta in stagione il campionato si ferma per lasciare spazio agli impegni delle squadre nazionali. Il formato prevede una novità rispetto a quanto successo negli ultimi anni: per la prima volta infatti ogni selezione disputerà tre o quattro partite nel corso di tre settimane, con la Serie A che osserverà due weekend di pausa. Durante la sosta si giocheranno diverse sfide importanti: in Europa prenderà il via la nuova edizione della UEFA Nations League, mentre in Africa andranno in scena le qualificazioni alla Coppa delle nazioni africane in programma nell'estate 2027. Oltre alle partite ufficiali come di consueto ci sarà spazio anche per diverse gare amichevoli.
Nel corso della sosta saranno 13 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito
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Italia-Belgio, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Roma
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Turchia-Italia, lunedì 28/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Bursa
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Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
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Italia-Turchia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bologna
ARGENTINA
Lautaro Martinez
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Argentina-Bolivia, giovedì 01/10 ore 02:00 (mercoledì 30/09, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Cordoba
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Argentina-Burkina Faso, domenica 04/10 ore 02:00 (sabato 03/10, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires
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Argentina-Benin, mercoledì 07/10 ore 01:00 (martedì 06/10, ore 20:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires
COSTA D'AVORIO
Ange-Yoan Bonny
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Costa d'Avorio-Ghana, giovedì 24/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké
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Somalia-Costa d'Avorio, martedì 29/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Abidjan
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Costa d'Avorio-Camerun, sabato 03/10 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Amichevole | Abidjan
CROAZIA
Petar Sucic
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Cechia-Croazia, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Praga
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Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia
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Croazia-Inghilterra, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Rijeka
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Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato
FRANCIA
Andy Diouf
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Turchia-Francia, venerdì 25/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Izmit
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Belgio-Francia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles
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Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
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Francia-Belgio, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
GERMANIA
Yann-Aurel Bisseck
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Olanda-Germania, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Amsterdam
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Germania-Grecia, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Augsburg
POLONIA
Piotr Zielinski
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Polonia-Bosnia Erzegovina, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia
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Svezia-Polonia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Stoccolma
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Polonia-Romania, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia
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Bosnia Erzegovina-Polonia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Zenica
SERBIA
Aleksandar Stankovic
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Serbia-Grecia, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
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Serbia-Olanda, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
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Germania-Serbia, venerdì 01/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Monaco
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Olanda-Serbia, domenica 04/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Eindhoven
SPAGNA
Josep Martinez
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Inghilterra-Spagna, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Londra
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Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia
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Spagna-Cechia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Oviedo
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Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato
SVIZZERA
Manuel Akanji
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Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Skopje
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Scozia-Svizzera, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Glasgow
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Svizzera-Slovenia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna
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Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna
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