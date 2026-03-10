Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "L'occasione più clamorosa è quella di Mkhitaryan, ma nel computo delle palle gol il Milan ne ha molte di più, questo è evidente.
Sabatini: "Se dite che il derby l'ha perso l'Inter è preoccupante e vi spiego perché"
Sabatini: “Se dite che il derby l’ha perso l’Inter è preoccupante e vi spiego perché”
Nel gol di Estupinan Luis Henrique difende molto male, va detto: va detto anche che il Milan l'ha preparata. Se questo derby dite che l'ha perso l'Inter, la situazione diventa preoccupante: ma se l'ha vinto il Milan, come penso io perché l'Inter si è trovata a giocare una partita difficile senza la miglior formazione, la vedo dura che l'Inter possa buttar via il vantaggio".
