Al tavolo del podcast "Numer1" si parla del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, entrambi al primo gol in Serie A in questo weekend. Ecco il breve dibattito sui due giovanissimi attaccanti tra Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni.
Sabatini: "Nel merito io non ho capito: te che pensi Ivan di Esposito e Camarda? C'è differenza"?
Zazzaroni: "L'ho detto cinquanta volte: per me Pio è più forte di Camarda".
Sabatini: "Per me non c'è proprio paragone, non c'è paragone tra Esposito e Camarda. Ne riparliamo fra 10 anni".
