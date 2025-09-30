FC Inter 1908
Al tavolo del podcast "Numer1" si parla del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, entrambi al primo gol in Serie A
Marco Astori
Al tavolo del podcast "Numer1" si parla del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, entrambi al primo gol in Serie A in questo weekend. Ecco il breve dibattito sui due giovanissimi attaccanti tra Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni.

Sabatini: "Nel merito io non ho capito: te che pensi Ivan di Esposito e Camarda? C'è differenza"?

Zazzaroni: "L'ho detto cinquanta volte: per me Pio è più forte di Camarda".

Sabatini: "Per me non c'è proprio paragone, non c'è paragone tra Esposito e Camarda. Ne riparliamo fra 10 anni".

