Sandro Sabatini, a Pressing, la vede così: "L'unica giustificazione è che in allenamento né lui né Theo Hernández, perché la situazione è ciclica e vale per tutte e due, si impegnano, danno delle risposte e danno il buon esempio, altrimenti non c'è una giustificazione tecnica. Penso che nessuno, tantomeno Sergio Conceicão, stasera sia ricorso alla scusa che si doveva riposare per l'Inter in Coppa Italia. Poi è ovvio che Leão certe partite le gioca bene, certe partite le gioca male, certe partite le gioca molto bene, certe partite le gioca molto male. Ma comunque il confronto si fa anche con chi lo sostituisce e chi lo sostituisce non vale Leão"