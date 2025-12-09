FC Inter 1908
Liverpool a Milano, Salah si allena da solo in palestra: la foto postata sui social

L'attaccante egiziano non è stato convocato per il match contro l'Inter dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate sabato
Il caso Salah continua a scuotere l'ambiente Liverpool: l'attaccante egiziano si è sfogato usando parole durissime nei confonti di staff tecnico e società al termine del match di sabato contro il Leeds, e per questo motivo è stato escluso dai convocati per la gara di Champions League contro l'Inter, in programma questa sera a San Siro.

Salah, nel frattempo, si sta allenando da solo in palestra, come dimostrato da lui stesso con una foto pubblicata sui propri canali social.

