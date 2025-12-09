Il caso Salah continua a scuotere l'ambiente Liverpool: l'attaccante egiziano si è sfogato usando parole durissime nei confonti di staff tecnico e società al termine del match di sabato contro il Leeds, e per questo motivo è stato escluso dai convocati per la gara di Champions League contro l'Inter, in programma questa sera a San Siro.
ultimora
Liverpool a Milano, Salah si allena da solo in palestra: la foto postata sui social
L'attaccante egiziano non è stato convocato per il match contro l'Inter dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate sabato
Salah, nel frattempo, si sta allenando da solo in palestra, come dimostrato da lui stesso con una foto pubblicata sui propri canali social.
