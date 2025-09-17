Così il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista a Telelombardia, alla domanda sulla delibera riguardante la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter

Marco Astori Redattore 17 settembre - 11:52

"Ad ora ne sappiamo poco e nulla. E così gli stessi consiglieri comunali. Votare ad occhi chiusi qualcosa di cui non conosci approfonditamente i contenuti, in un momento di inchieste sull'edilizia, sull'urbanistica, di blocco di palazzi e caseggiati e di arresti... Se non c'è totale trasparenza e chiarezza non penso sia giusto votare".

Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini in un'intervista a Telelombardia, alla domanda sulla delibera riguardante la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter che dovrebbe essere votata oggi dalla giunta di Palazzo Marino.

"Sono stati persi 5 anni di tempo e un miliardo di investimenti - ha aggiunto - Fortunatamente con le Olimpiadi Milano-Cortina abbiamo avuto un approccio diverso, le cose si stanno facendo e per Milano, la Lombardia e la Valtellina rimarrà tanto sul territorio".

(ITALPRESS)