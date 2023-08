Da Udine – La versione di papà Samardzic: distanza su commissioni e stipendio

L'affare, dunque, è al momento bloccato così come è congelato l'approdo di Fabbian a Udine. I due club, tra l'altro, hanno un appuntamento per discutere di Beto. "Senza il movimento in uscita non ci sarebbe neppure quello in entrata: da Milano hanno già fatto sapere all’Udinese che le due operazioni sono indissolubilmente legate. Resta da capire se il serbo adesso abbia in mano un’altra offerta, magari dall’estero, magari dalla ricca Premier, in particolare dal West Ham a caccia di centrocampisti di talento dopo aver ceduto Declan Rice all’Arsenal per 120 milioni. Certo che il questo caso gli Hammers dovrebbero trovare anche l’accordo con Gino Pozzo per scavalcare definitivamente l’Inter", chiosa il Messaggero Veneto.