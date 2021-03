Sanchez: “Siamo sulla strada giusta, non dobbiamo mollare. Dalla finale di EL…”

Il giocatore cileno si è presentato ai microfoni di Inter TV con un sorriso raggiante. Alexis ha ringraziato Conte per l'opportunità e lo spazio.

"Questa partita era importante. Lo dicevo ai compagni prima della partita che non dobbiamo mollare. Che siamo sulla strada giusta e che non dobbiamo mollare. Dalla finale con il Siviglia tanti giocatori hanno cambiato la testa. Anche il mister lavora su questo aspetto. Questa partita ha fatto crescere la mentalità in tutti i sensi", ha dichiarato un Alexis Sanchez raggiante a Inter TV.

"Conte dice che sono in forma? Lui ha più esperienza di me, mi vede tutti i giorni e vede se sono in forma. Lo ringrazio per l'opportunità di oggi e per avermi dato spazio in questa squadra. Non so quante partite mancano alla fine ma noi dobbiamo continuare così e non mollare", ha concluso Alexis Sanchez dopo la vittoria al Tardini.