"La sensazione è che a questa squadra i complimenti facciano male. C’è bisogno di metterla in discussione per vederla rendere al massimo. Non sa imporsi ma sa reagire. Lo ha fatto dopo il vergognoso Europeo e lo ha fatto, in piccolo, dopo l’indecente primo tempo di Dortmund. Per 45’ ha pensato di essere davvero al livello della Germania come le aveva detto Luciano Spalletti dopo la sfida d’andata. Meglio evitare queste dichiarazioni. Illudono i nostri e gasano avversari navigati come questa Germania. Loro infatti hanno alzato il livello, noi l’abbiamo abbassato e la differenza è diventata improvvisamente di due o tre categorie.