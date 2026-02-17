Il giornalista ha parlato in queste ore anche del difensore protagonista dell'episodio che ha portato all'espulsione di Kalulu in Inter-Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 14:32)

Fabrizio Biasin è intervenuto su tutte le polemiche che si sono innescate dopo la partita tra Inter e Juventus. Il giornalista ha parlato della questione anche prendendo in considerazione Alessandro Bastoni.

"Ha commesso un errore, e questo è un dato di fatto. È stata una cosa bella da vedere? No, certe cose “imbruttiscono” le partite (reazione sull’espulsione compresa)", scrive a proposito del difensore nerazzurro che si sente toccare e accentua la caduta, poi vede il giallo e il rosso di La Penna a Kalulu ed esulta.

"Come lui, ogni santissima settimana, sbagliano in tanti, questa cosa non lo giustifica affatto, ma non lo deve neanche far sentire “più sbagliato” degli altri. Parlare di errore da non ripetere è doveroso (ripeto, doveroso), promuovere la gogna pubblica è meschino, soprattutto se incentivata da persone con più di 5 neuroni che dovrebbero avere contezza di quanto vale una loro frase", ha aggiunto poi il giornalista su X riferendosi agli insulti social che piovono da ore sul giocatore nerazzurro.

Frasi pesanti e anche eccesso di moralismo se si considera che c'è stato chi ha chiesto la testa di Bastoni pure in Nazionale. Per alcuni Gattuso dovrebbe escluderlo dai prossimi play-off validi per la qualificazione ai Mondiali. Ma il ct dell'Italia davvero rinuncerà ad un perno della sua difesa con l'Italia che ha già saltato due Mondiali e rischia di saltare pure il prossimo. Tutto da vedere.

"Alessandro Bastoni è un giocatore e un ragazzo meraviglioso, che debba diventare vittima sacrificale di un movimento che - toh - solamente oggi si accorge che nel calcio i giocatori spesso e volentieri “ci provano” è profondamente ingiusto e, consentitemelo, francamente patetico", ha concluso Biasin sul giocatore nerazzurro.