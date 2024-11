"Il Milan è un club universale. Quando sono arrivato qui è stato facile capire la dimensione del Milan. Magari per i tifosi in Italia è difficile capire la grandezza, ma io che sono portoghese, ho lavorato in Ucraina e Francia ed è impressionante la dimensione del Milan. Ci sono tanti tanti tifosi milanisti anche in Ucraina, Portogallo, in tanti paesi. Talvolta non sappiamo la vera grandezza del Milan": lo racconta l'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, a margine dell' inaugurazione della mostra fotografica en-plein air "125 anni di Milan" realizzata per l'anniversario dalla fondazione del club.