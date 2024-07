Qui il nodo resta economico non per il cartellino visto che Sensi è svincolato, quando per la parte dello stipendio. Il Como avrebbe fatto un sondaggio ipotizzando cifre robuste per ingaggiarlo. Ecco perché il Monza ha fatto pervenire a lui l'interesse a riaverlo (è passato nella stagione 2022-23) e si è accomodata in attesa di sviluppi”, scrive La Gazzetta dello Sport.