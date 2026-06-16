FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serafini: “Provoco: a luglio scorso metti Chivu al Milan e Allegri all’Inter. Finisce così”

ultimora

Serafini: “Provoco: a luglio scorso metti Chivu al Milan e Allegri all’Inter. Finisce così”

Serafini: “Provoco: a luglio scorso metti Chivu al Milan e Allegri all’Inter. Finisce così” - immagine 1
Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Serafini, giornalista, ha lanciato questa provocazione sulle panchine di Inter e Milan
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Serafini, giornalista, ha lanciato questa provocazione sulle panchine di Inter e Milan: "Io dico come provocazione: prendi a luglio scorso Chivu al Milan e Allegri all'Inter.

Inter Chivu
Getty Images

Allegri vince il campionato a Natale, Chivu lo cacciano a ottobre se perde 4 delle prime 8. Il problema non è Amorim, che è bravo: ma è che devi supportarlo, difenderlo e crederci. Non è il primo, il secondo e il terzo allenatore: il casting arriva a seconda di quello che guadagna meno e quello che accetta di fare".

Leggi anche
Inter, tutti i dettagli sulla campagna abbonamenti 26/27: date e fasi di vendita
Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase

© RIPRODUZIONE RISERVATA