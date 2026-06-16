Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Serafini , giornalista, ha lanciato questa provocazione sulle panchine di Inter e Milan: "Io dico come provocazione: prendi a luglio scorso Chivu al Milan e Allegri all'Inter.

Allegri vince il campionato a Natale, Chivu lo cacciano a ottobre se perde 4 delle prime 8. Il problema non è Amorim, che è bravo: ma è che devi supportarlo, difenderlo e crederci. Non è il primo, il secondo e il terzo allenatore: il casting arriva a seconda di quello che guadagna meno e quello che accetta di fare".