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LE DATE DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

La stagione 2025/26 è stata indimenticabile per l’Inter e per i suoi tifosi: un percorso straordinario che ha portato la squadra nerazzurra a conquistare uno storico Double. Il 21° Scudetto, la Decima Coppa Italia, la festa a San Siro e per le vie di Milano: ricordi che resteranno per sempre indelebili nella mente e nel cuore di tutti gli interisti.

Un’annata magica, vissuta tutta d’un fiato, che i tifosi avrebbero voluto non finisse mai. Ora è arrivato il momento di pensare al futuro, con il desiderio e la speranza di vivere ancora giornate indimenticabili: i tifosi possono iniziare a proiettarsi alla nuova stagione con l’apertura ufficiale della Campagna Abbonamenti 2026/27.

Da mercoledì 17 giugno sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento per tornare a vivere l’Inter e San Siro da protagonisti.

Come nella passata stagione saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: FULL, PLUS e BASE, con specifiche differenti a seconda del pacchetto. Il Full si arricchisce e si conferma l'unico modo per abbonarsi alla League Phase di UEFA Champions League. Inoltre, esattamente come nella scorsa annata, gli Abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo a un prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, match per il quale il Settore è riservato per la tifoseria ospite.

Di seguito tutte le info e le fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 2026/27: