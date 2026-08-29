Ecco i risultati delle gare delle 18.30: altro crollo clamoroso della Fiorentina di Fabio Grosso: al Franchi si impone il Frosinone
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Dopo la pesante sconfitta alla prima contro la Roma per 4-0, altro crollo clamoroso della Fiorentina di Fabio Grosso: al Franchi si impone il Frosinone per 3-0 con i gol di Raimondo (doppietta) e Bracaglia. Vince il Sassuolo in casa col Torino: a decidere il match è la rete di Mimmo Berardi dopo quelle di Volpato e Comuzzo. Tanti gol anche a Monza, vince l'Udinese 3-2: Piotrowki, Camara ed Ekkelenkamp regalano i tre punti a Runjaic, a Juric non bastano Colpani e Varela.
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