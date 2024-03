Va al Verona il lunch match della ventisettesima giornata. La squadra di Baroni ha battuto per 1-0 il Sassuolo facendo un balzo importante in ottica salvezza. Primo tempo dove ha vinto la paura con poche occasioni da registrare. Nella ripresa tegola per i neroverdi che hanno perso Domenico Berardi per infortunio (si sospetta un lungo stop).