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C'è anche Lautaro Martinez tra i candidati per il premio di Player Of The Month di agosto-settembre della Serie A.

Getty Images

Questo il comunicato della Lega Serie A:

I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto-settembre sono: Frattesi (Lazio), Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 5ª della Serie A Enilive 2026/2027.