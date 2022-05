Inter, il punto sul settore giovanile: Primavera, U18 e U17 ancora in corsa, out U16 e U15

Le tre formazioni del vivaio sono pronte a iniziare il loro percorso nei playoff, eliminate le squadre di Annoni e Russo

Maggio e giugno sono i mesi in cui, come di consueto, le squadre del Settore Giovanile sono protagoniste nelle fasi finali dei campionati nazionali delle rispettive categorie.

La Primavera di Cristian Chivu , dopo aver terminato il campionato in 2° posizione, ha raggiunto le semifinali scudetto: sabato 28 maggio alle ore 17 l'Inter affronterà la vincente di Cagliari-Sampdoria per contendersi un posto nella finalissima della competizione.

L'U18 di Andrea Zanchetta ha concluso al 5° posto la stagione regolare e avrà come avversaria la Fiorentina nel primo turno playoff (8 giugno alle ore 11, gara secca in trasferta). Anche l'U17 è ancora protagonista nel suo campionato di categoria, la squadra allenata da Tiziano Polenghi è qualificata direttamente ai Quarti di Finale e contro la Lazio (in gare di andata e ritorno il 5 e 12 giugno alle ore 11) proverà a guadagnarsi un posto in semifinale.

E' giunta al termine, invece, la stagione di U16 e U15. Alla squadra di Paolo Annoni non è bastato l'1-2 di Zingonia per ribaltare lo 0-1 del SYDC, l'Atalanta si è così qualificata in virtù del miglior piazzamento in campionato. Stessa sorte per la formazione di Nello Russo: dopo il 4-3 casalingo, la Roma ha ribaltato tutto grazie al 2-0 casalingo.