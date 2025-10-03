Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha analizzato così il modo di commentare il lavoro dell'Inter dopo quest'estate: ""La critica è lecita e sacrosanta, ma anche che le persone che vengono poste a giudizio sono le stesse le cui gesta venivano magnificate sino a qualche mese fa.
SI: “Inter, se Al Hilal con risorse illimitate prende Inzaghi e vuole Ausilio vuol dire che…”
E che se un club saudita con risorse illimitate, dopo avere preso l’allenatore della parte iniziale di quel progetto, continua la sua opera di corteggiamento per il Direttore Sportivo che di quel cammino è stato architetto, probabilmente non è davvero tutto da buttare come troppo frettolosamente era stato sentenziato".
