FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora L’ex Ajax Silooy: “Chivu diventerà un top. Dumfries? Come Superman e Gattuso con…”

ultimora

L’ex Ajax Silooy: “Chivu diventerà un top. Dumfries? Come Superman e Gattuso con…”

L’ex Ajax Silooy: “Chivu diventerà un top. Dumfries? Come Superman e Gattuso con…” - immagine 1
"Dovrà fare degli step, li sta facendo e sono convinto che li farà", dice Sonny Silooy in merito a Cristian Chivu
Matteo Pifferi Redattore 

Sonny Silooy, ex calciatore dell'Ajax e Nazionale olandese e attuale tecnico in seconda dell'Ajax femminile, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Cristian Chivu e di Denzel Dumfries:

"Chivu? La sua storia come calciatore la conosciamo, come tecnico è giovane, è partito da una squadra più piccola e oggi ha in mano l'Inter. Lì devi essere non solo un allenatore, ma un gestore di un gruppo di persone, che sono anche grandi giocatori. Il suo compito più difficile è quello di convincere queste persone a fare quello che vuole lui, ad andare in guerra per lui. Quando raggiungi quell'obiettivo, poi puoi fare anche errori".

L’ex Ajax Silooy: “Chivu diventerà un top. Dumfries? Come Superman e Gattuso con…”- immagine 2
Getty

Pensa che diventerà un grande allenatore?

"Sì, sta già percorrendo la strada giusta per esserlo, poi sta vincendo le partite. In Italia questa è la cosa più importante, c'è una cultura differente. Quando vinci sono tutti contenti. Dovrà fare degli step, li sta facendo e sono convinto che li farà".

L’ex Ajax Silooy: “Chivu diventerà un top. Dumfries? Come Superman e Gattuso con…”- immagine 3
Getty

Che ne pensa di Dumfries, che ha incrociato in passato?

"Ero allo Sparta Rotterdam quando giocava lì, allenavo l'Under 17. Denzel è un ragazzo forte, intelligente. Ama correre, ama le partite fisiche, ma sa anche giocare a calcio. Ormai è diventato come...Superman. Scontri fisici, ma anche assist e gol di continuo, è un lottatore che diventa ogni anno più forte. Era nei trenta del Pallone d'Oro. Lui è come Gattuso, ma come spirito, poi aggiunge tecnica, corsa, gol".

Leggi anche
Cassano: “Allegri? Non sono lecchino e nessuno mi paga: se dovessi incontrarlo…”
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: c’è Pedro

© RIPRODUZIONE RISERVATA