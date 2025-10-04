"Dovrà fare degli step, li sta facendo e sono convinto che li farà", dice Sonny Silooy in merito a Cristian Chivu

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 14:32)

Sonny Silooy, ex calciatore dell'Ajax e Nazionale olandese e attuale tecnico in seconda dell'Ajax femminile, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Cristian Chivu e di Denzel Dumfries:

"Chivu? La sua storia come calciatore la conosciamo, come tecnico è giovane, è partito da una squadra più piccola e oggi ha in mano l'Inter. Lì devi essere non solo un allenatore, ma un gestore di un gruppo di persone, che sono anche grandi giocatori. Il suo compito più difficile è quello di convincere queste persone a fare quello che vuole lui, ad andare in guerra per lui. Quando raggiungi quell'obiettivo, poi puoi fare anche errori".

Pensa che diventerà un grande allenatore?

"Sì, sta già percorrendo la strada giusta per esserlo, poi sta vincendo le partite. In Italia questa è la cosa più importante, c'è una cultura differente. Quando vinci sono tutti contenti. Dovrà fare degli step, li sta facendo e sono convinto che li farà".

Che ne pensa di Dumfries, che ha incrociato in passato?

"Ero allo Sparta Rotterdam quando giocava lì, allenavo l'Under 17. Denzel è un ragazzo forte, intelligente. Ama correre, ama le partite fisiche, ma sa anche giocare a calcio. Ormai è diventato come...Superman. Scontri fisici, ma anche assist e gol di continuo, è un lottatore che diventa ogni anno più forte. Era nei trenta del Pallone d'Oro. Lui è come Gattuso, ma come spirito, poi aggiunge tecnica, corsa, gol".