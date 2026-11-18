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"La Premier League solo di diritti domestici fattura 2 miliardi, noi 900 milioni. Stiamo facendo la corsa sulla Spagna e sulla Germania. Che il calcio italiano abbia appeal è dimostrato dal fatto che 11 investitori internazionali abbiano deciso di investire qui".

Lo dice il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, durante l'evento Rcs Sport Industry Talk.

"Abbiamo il campionato più interessante - aggiunge il numero uno della Lega Serie A -, possiamo vendere 30-35 partite top tra 6-7 club che si contendono il campionato, le altre leghe invece ne vendono 3-4. La nostra forza è essere un campionato competitivo, stiamo lavorando per far sì che anche all'estero il nostro torneo abbia ancora più attrattiva".