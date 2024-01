Siviglia, chance importante per Agoumé: esordio dal 1′ contro l’Osasuna

Esordio dal 1' al Siviglia per Lucien Agoumé. Il centrocampista francese, in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, che ha già giocato scampoli di partita in Copa del Re (11' col Getafe) e in Liga settimana scorsa (14' col Girona), partirà dall'inizio nel match molto delicato con l'Osasuna.