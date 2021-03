Skriniar: “Forse prestazione non brillante, ma contavano i tre punti”

Milan Skriniar ha analizzato la vittoria sofferta contro il Parma: “Forse non è stata una prestazione brillante ma stasera erano importanti i 3 punti. Siamo contenti di aver vinto questa partita e come aveva detto Conte prima della partita...

Milan Skriniar ha analizzato la vittoria sofferta contro il Parma: "Forse non è stata una prestazione brillante ma stasera erano importanti i 3 punti. Siamo contenti di aver vinto questa partita e come aveva detto Conte prima della partita il Parma ci ha sempre creato problemi. Sapevamo che giocavano sulle palle lunghe, tanti cross e duelli. Purtroppo abbiamo subito anche un gol ma l'importante sono i tre punti. Forse negli anni precedenti non l'avremmo portata a casa qui si vede anche la crescita della squadra. Abbiamo subito gol poi c'erano anche occasioni per noi. Alla fine 2-1, è andata bene così e poi prepariamo da domani la partita di lunedì contro l'Atalanta. Uno scontro diretto, si può dire".