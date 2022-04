Skriniar: “Quando la squadra vince i giocatori crescono, io mi sento così adesso. Ci siamo…”

Le parole di Milan ai microfoni di Inter TV

Milan Skriniar trova sempre le parole giuste per descrivere il momento della sua squadra: "Ci siamo complicati la vita per niente, ci dispiace per il gol preso. Un peccato. Stiamo facendo bene in difesa. Questi tre punti sono fondamentali per il nostro percorso. Quando posso dare una mano alla squadra sono contento. Quando il mister ha bisogno ci sono a destra, centrale, a sinistra. Quando la squadra vince i giocatori crescono singolarmente: così è come mi sento adesso. Ci siamo parlati tanto nel mese e mezzo in cui abbiamo sbagliato. Tra di noi e con lo staff. Nelle ultime tre partite abbiamo capito come giocare e le abbiamo preparate nel modo giusto. Il lavoro si vede, dobbiamo continuare così. Le partite sono sempre meno, dobbiamo continuare così. Ci ha aiutato tanto la vittoria contro la Juve, ci ha dato una spinta importante. Dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo adesso. Migliorare quello che non è andato bene. Lo faremo già domani. E prepararci per le partite che ci aspettano".