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Come vi abbiamo riportato, a Procura FIGC ha accolto la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi in merito all'inchiesta denominata dai media Arbitropoli. Sky Sport svela le motivazioni dietro la decisione:

"La motivazione della richiesta di archiviazione da parte di Procura Figc è l'assenza di prova di contatti diretti, anche solo telefonici, di Rocchi con dirigenti di club. Solo lamentele, per quanto poco eleganti, di cui si parla de relato. E la Procura Generale del Coni ha accolto questa impostazione".

"Dopo l'archiviazione da parte della Procura di Milano, dunque, questo capitolo si chiude definitivamente".

(Fonte: Sky Sport)