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Tra i tanti talenti che si stanno mettendo in mostra in questo strepitoso inizio di stagione dell'Inter U18 (quattro vittorie nelle prime quattro giornate e ben 22 gol segnati) non si può non citare Wilberforce Owusu Baah. Attaccante, classe 2009, in grado di giocare sia da prima punta che da esterno offensivo, ha già realizzato due reti e messo a referto due assist in nemmeno 130 minuti di gioco effettivo. Ma andiamo a scoprire insieme chi è.

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Talento naturale

Nato in Ghana, cresciuto in provincia di Brescia, Willy (come lo chiamano tutti) è un talento "tardivo": gioca a calcio solamente per divertirsi con gli amici, senza iniziare la consueta trafila nei settori giovanili. A 14 anni, tuttavia, viene spinto da chi gli sta vicino a mettersi alla prova in contesti più competitivi, ed entra così nel vivaio dell'Ospitaletto. Pochi mesi ed è già tempo di cambiare: nell'estate del 2023 va a giocare nell'Uesse Sarnico, società rinomata nel territorio e, soprattutto, Centro di Formazione Inter. Da qui il passaggio è immediato e inevitabile: dopo una sola stagione arriva la chiamata proprio dell'Inter, che lo inserisce nella formazione U16. Non subito, però: il primo provino, per sua stessa ammissione, non andò benissimo. Owusu però non ha però smesso di sognare l'approdo nella sua squadra del cuore, e la sua determinazione è stata successivamente premiata. A Interello conferma le sue qualità, venendo spesso aggregato da sotto età e facendosi apprezzare per la sua voglia di imparare e per la sua grandissima disponibilità, dentro e fuori dal campo.

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Lo "spaccapartite"

Attaccante rapido ed esplosivo, Owusu è il classico elemento in grado di rompere gli equilibri di un match: uno "spaccapartite" che ha fatto le fortune degli allenatori che lo hanno avuto a disposizione, e che sta confermando questa sua dote anche in questa stagione in U18, con il tecnico Dellafiore che fin qui lo ha sempre inserito a gara in corso. I suoi idoli? Neymar, Ronaldo e Messi: tre nomi che spiegano bene il suo modo di interpretare il calcio. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, in questi mesi prolungherà il suo contratto con l'Inter: l'obiettivo è quello di continuare a far bene in U18, in attesa di una chiamata dalla Primavera. Che, continuando così, non tarderà ad arrivare.