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C'è anche Yann Bisseck tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Qui le parole del difensore dell'Inter nel corso del suo intervento: "Io gigante dell'Inter? Sì perché sono alto (ride, ndr), potrebbe essere peggio. Sono un gigante molto rilassato".

Esordio col Colonia?"A 16 anni, l'ho scoperto il giorno della partita. Il mister non voleva fossi troppo nervoso, me l'ha detto solo 3 ore prima. Ho fatto una gara discreta. Quando esordisci così giovane, pensi che la strada possa portati al Real Madrid magari in due anni. La realtà è stata un po' diversa, ma sono comunque molto felice".

Sembravi un predestinato poi hai avuto difficoltà."Nel calcio tante cose devono funzionare: non devi infortunarti, devi avere un allenatore a cui piaci... non è sempre così. C'era sempre qualcosa che non andava bene, ma se non ti fermi e continui a lavorare poi succede qualcosa di buono. Per me è stata dura, ma alla fine sono arrivato".

C'è stato un momento in cui hai pensato di mollare?"Sì, in Portogallo. Sono stato infortunato per 8 mesi, quando sei sempre fuori inizi a pensare che forse il calcio non è per te. Dio mi ha dato un'altra opportunità. Vicinanza? Sì, dai miei amici, alla famiglia. Gente con cui ho passato tante ore al giorno insieme".

Passione per la medicina?"Sì, avevo pensato di iscrivermi, ma è una cosa passata. Per un calciatore comunque è importante conoscere il proprio corpo, perché magari quando hai un giorno libero sei portato a fare qualcosa che non fa bene al tuo corpo. Quando capisci cosa fare, è più facile non infortunarti".

Cosa è successo poi?“Prima di arrivare in Danimarca penso di non aver fatto il massimo per il mio corpo. Per me prima era solo un lavoro, ma per essere calciatore devi esserlo 24 ore al giorno, non hai altra chance. Ho fatto tante cose in maniera diversa in Danimarca e ho visto i frutti”.

La chiamata dell'Inter? "Fu surreale. Quando hai già giocato in 5 squadre non ti aspetti una chiamata da un club così grande. Se l'Inter ti chiama, non c'è tanto da fare. Ho chiesto di parlare direttamente io con i dirigenti dell'Inter perché non credevo alla chiamata. Mi hanno dato subito tutti fiducia, è stato facile venire qua".

“Solo mio padre mi diceva di fare un altro step, ma non conosce così bene la mia testa. E’ come il blackjack, devi provare qualcosa per vincere. E io ho vinto”.

Lingua italiana.“Per me quando vivo in un Paese è un segnale di rispetto imparare la lingua. L’italiano mi piace, non è una brutta cosa da imparare. Non devi aver paura, anche adesso parlo davanti a 400 persone e so che il mio italiano non è perfetto, ma la paura bisogna lasciarla fuori. In spogliatoio poi ci sono tante cose che entrano nel cervello, devi solo capirle. Dopo 4 anni ci sta parlare italiano. I miei compagni? Mi hanno insegnato solo parolacce…(ride, ndr)”.

Cosa ho imparato dai difensori con cui ho giocato?"Ho giocato anche con Darmian, la persona da cui ho imparato di più. E' un giocatore molto intelligente, gioca prima con il cervello. Tutti gli altri anche sono difensori di altissimo livello, anche adesso sto imparando tanto. Ci sono tante cose che posso e devo ancora imparare a fare meglio, ma con la fiducia dei compagni, del club e del mister la strada è quella giusta".

Cosa ho imparato all’Inter?“La tattica prima di tutto. In Danimarca era tutto caos, in Italia siamo una macchina perfetta, anche il portiere. Non è facile da imparare, ma in questi anni abbiamo fatto abbastanza bene. E’ il modo perfetto con cui giocare”.

Inzaghi e Chivu?"Non sono così differenti. Simone è molto emotivo, vive la partita con noi. Sarebbe entrato in campo con noi. Chivu anche è molto dentro la partita, anche in allenamento il focus è più sulla mentalità e come attaccare l'altra squadra mentalmente, con piccole cose. Alla fine sono tutti e due allenatori bravi, per me è stato un grandissimo piacere lavorare con entrambi".

Mentalità cambiata?“Chivu ha fatto un grande lavoro quando è arrivato. Non c’era un momento peggiore per prendere la squadra, ma alla fine siamo gli stessi giocatori di prima. Oggi forse più offensivi, ma siamo costanti, ordinati”.