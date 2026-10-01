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Ad Alessandro Romano sono bastate 5 partite in Serie A con il Cagliari per conquistare la convocazione in Nazionale e l'interesse di numerose big del nostro calcio. Su tutte l'Inter, che lo sta monitorando con grande attenzione e che continuerà a farlo: l'esordio tutt'altro che positivo con l'Italia, con l'errore che ha porta al gol del Belgio, non ha inciso sul giudizio degli scout nerazzurri, che continuano a considerare il centrocampista classe 2006 come uno dei talenti più luminosi del nostro calcio.

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La Gazzetta dello Sport spiega il perchè: "Alessandro s'è distinto per la capacità di riuscire a gestire il pressing avversario: è decimo in Serie A per passaggi completati sotto pressione, dietro Barella, Modric e tanti altri già navigati. Inoltre, come evidenziato dal grafico di Gradient Sports, la media di passaggi di prima è tra le più alte dei mediani della Serie A. [...] Romano è quarto per duelli in difesa, decimo per duelli vinti totali (tra i centrocampisti) e ha una media di cinque intercetti a partita. Perde diversi palloni, ma ne recupera anche di più (media di 8,2 a gara). Più di un semplice "regista". Ha convinto Pisacane perché sa destreggiarsi entrambe le fasi. Batte le punizioni e calcia in porta almeno una volta a partita, spesso costruendosi l'azione. In un'ottica interista, uno dei club che l'hanno messo nel mirino, andrebbe a sostituire Calhanoglu, almeno per quanto riguarda il ruolo".