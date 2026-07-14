Inter, curiosità nel giorno del raduno: a differenza degli ultimi anni…

Il dettaglio sottolineato dal Corriere dello Sport di questa mattina sul raduno della squadra nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 14:32)

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L'Inter si è radunata nella giornata di ieri. Il protocollo ha previsto, come sempre, l'arrivo dei calciatori di prima mattina. A scaglioni, per poter effettuare tutti i test atletici in tranquillità. Il Corriere dello Sport ha rilevato però una curiosità rispetto agli ultimi anni. Si legge infatti:

"Nel giorno del raduno dell'Inter ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione estiva, rispetto agli anni scorsi si è subito riscontrata una curiosità. Henrikh Mkhitaryan, al suo quinto ritiro in maglia nerazzurra, non è stato il primo ad arrivare. I primi a varcare i cancelli del centro sportivo nerazzurro sono stati Ivan Provedel, Luis Henrique e Aleksandar Stankovic.

Dopo di loro, alla spicciolata, sono arrivati a ruota tutti i compagni di squadra, inclusi Pavard, Asllani e i diversi giovani aggregati, attesi proprio a scaglioni per far sì che sostenessero in diversi slot i test previsti in mattinata. Il primo giorno di scuola dei Campioni d'Italia non è stato accompagnato da una folta schiera di tifosi, pronti però a rimediare sicuramente quando i volti nuovi saranno più di quelli finora proposti e quando i vari nazionali impegnati al Mondiale rientreranno dalle ferie per completare il gruppo.

La squadra intanto sosterrà doppia seduta anche oggi e domani, mentre giovedì si allenerà soltanto al mattino, prima di partire alla volta di Donaueschingen, dove sosterà fino al 26, quando affronterà nella prima amichevole di questa estate il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco".