L'Inter scenderà questa sera in campo per la seconda gara di Champions League. Di fronte ai nerazzurri ci sarà lo Slavia Praga. Qualche cambio nella formazione di Chivu, anche se il tecnico non ha ancora sciolto tutti i dubbi sull'undici iniziale. Giocherà sicuramente Sommer dal 1', come annunciato proprio da Chivu ieri. In difesa rientrerà Acerbi, Bastoni al suo posto, mentre sul centro destra potrebbe esserci ancora Akanji, ma potrebbe anche esserci il ritorno di Bisseck.
Il tecnico non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione per la gara di questa sera contro lo Slavia Praga
In mezzo al campo Calhanoglu di nuovo in regia, Barella al suo fianco assieme a Sucic che dovrebbe prendere il posto di Mkhitaryan. Dubbi anche in attacco, Lautaro sembra sicuro di partire dal 1'. Incertezza sul suo compagno: potrebbe esserci ancora Thuram, ma qualche chance la conserva Pio Esposito. Non escluso da questo ballottaggio Bonny che cerca ancora la prima da titolare.
