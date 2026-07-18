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Intervistato da Olé, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato la vittoria della sua Argentina contro l'Inghilterra e la qualificazione della Selecciòn alla finale del Mondiale:

Getty Images

"Leo Messi è unico, perché a 39 anni ha ancora voglia e fame di gloria, di portare l'Argentina il più in alto possibile e credo che questo atteggiamento contagi il resto dei suoi compagni. Meglio il mio gol all'Inghilterra nel 1998 o quello dell'altro giorno di Lautaro? Direi più quello dell'altra sera, perché viverli da tifoso ha un altro sapore".

La foto postata da Javier sul suo profilo Instagram

"In campo ho urlato un sacco perché per me era un momento unico, avevo fatto gol all'Inghilterra in un Mondiale. Sono sensazioni diverse, l'altro giorno, per come si era messa la partita, e per il fatto che Lautaro, che ci ha regalato la vittoria, è un giocatore dell'Inter e aveva la numero 22. Meglio di così non poteva andare. È stata una serata bellissima".

(Fonte: Olé)