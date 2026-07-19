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Spence è il primo nome di questi giorni per la fascia destra dell'Inter, ma arrivare all'inglese del Tottenham non sarà facile per i nerazzurri, che dunque vagliano anche alternative. Visti i costi alti per l'ex Genoa, in Viale della Liberazione sta prendendo piede l'ipotesi Read del Feyenoord, come scrive il Corriere dello Sport:

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"Dopo che per Doué l’Inter si è trovata davanti al muro dello Strasburgo, tra le alternative, sta prendendo quota Read del Feyenoord. Si tratta di un profilo del tutto diverso rispetto a Spence, e non solo per età ed esperienza. C’è comunque differenza tra un giocatore di quasi 26 anni, che sta partecipando al Mondiale, ed un altro, 20 appena compiuti, con appena una presenza con l’Under 21 olandese, 3 gettoni in Champions – tra l’altro 2 con il Milan e una con l’Inter – e 4 in Europa League".

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"Insomma, Read è ancora nel pieno del suo percorso di sviluppo. Che, però, ha già mostrato importanti doti. Ha qualità nei piedi, caratteristica utile per contribuire al possesso palla e alla costruzione della manovra anche dal basso, rapidità e pure dribbling. Le sue lacune sono in difesa, ma è il primo ad esserne consapevole e sta lavorando per crescere e migliorare".

(Fonte: Corriere dello Sport)