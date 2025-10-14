A poco più di tre ore dalla partita di Udine contro Israele, Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, sembra aver sciolto i dubbi sulla squadra che cercherà di ottenere una vittoria cruciale per consolidare il secondo posto nel girone verso i Mondiali 2026.
Sky – Italia-Israele, le scelte definitive di Gattuso: due interisti in campo
In campo anche Barella e Dimarco a centrocampo nel 3-5-2 disegnato dall'allenatore. Calafiori, invece, sostituirà lo squalificato Bastoni in difesa. Ecco la formazione:
